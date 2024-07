Erste Schätzungen: Tecnotree gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tecnotree wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 09.08.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,130 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Tecnotree 0,240 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 5,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 20,4 Millionen EUR gegenüber 19,3 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,600 EUR, während im vorherigen Jahr noch 0,700 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 82,6 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 78,4 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.at