Erste Schätzungen: Tencent legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tencent lässt sich voraussichtlich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Tencent die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 6,99 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 6,27 HKD je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 24 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 188,62 Milliarden CNY für Tencent, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 181,93 Milliarden HKD erzielt wurde.

Die Erwartungen von 46 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 27,05 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 22,70 HKD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 51 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 745,46 Milliarden CNY, gegenüber 715,87 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at