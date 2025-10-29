Erste Schätzungen: Tencent präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tencent wird voraussichtlich am 13.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

14 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,975 USD gegenüber 0,800 USD im Vorjahresquartal.

23 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 26,37 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 13,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 23,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 45 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,78 USD aus. Im Vorjahr waren 2,91 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 50 Analysten im Durchschnitt 104,27 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 91,74 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at