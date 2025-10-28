Erste Schätzungen: Terumo legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Terumo wird voraussichtlich am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 24,50 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Terumo 19,75 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Terumo in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,40 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 264,02 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 250,49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 101,29 JPY, gegenüber 79,01 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 1.069,99 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.036,17 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at