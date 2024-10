Erste Schätzungen: TGS-Nopec Geophysical Company AS stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TGS-Nopec Geophysical Company AS wird voraussichtlich am 24.10.2024 die Bücher zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,291 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte TGS-Nopec Geophysical Company AS noch 1,40 NOK je Aktie eingenommen.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 470,2 Millionen USD gegenüber 2,36 Milliarden NOK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 80,10 Prozent.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,912 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,81 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,61 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 8,40 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at