Erste Schätzungen: The Navigator Company stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

The Navigator Company stellt voraussichtlich am 16.05.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,060 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte The Navigator Company 0,100 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 2,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 487,0 Millionen EUR gegenüber 501,2 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,398 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,390 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,02 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 1,95 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at