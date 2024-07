Erste Schätzungen: The Scotts Miracle-Gro Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

The Scotts Miracle-Gro Company lädt voraussichtlich am 31.07.2024 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,96 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,780 USD erwirtschaftet worden.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,20 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 7,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,12 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,57 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -6,790 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,56 Milliarden USD, gegenüber 3,55 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at