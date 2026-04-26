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WKN: 887915 / ISIN: JP3539250005

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26.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: THK legt Quartalsergebnis vor

THK äußert sich voraussichtlich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 44,85 JPY je Aktie gegenüber 2,75 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 63,50 Milliarden JPY – ein Minus von 25,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem THK 84,95 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 214,96 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -618,660 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 278,50 Milliarden JPY, gegenüber 240,44 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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