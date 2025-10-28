Erste Schätzungen: TOHO PHARMACEUTICAL gewährt Anlegern Blick in die Bücher

TOHO PHARMACEUTICAL wird voraussichtlich am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 32,45 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 43,03 Prozent verringert. Damals waren 56,96 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 392,26 Milliarden JPY – ein Plus von 2,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TOHO PHARMACEUTICAL 381,93 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 261,05 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 313,20 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1.555,02 Milliarden JPY, gegenüber 1.518,50 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at