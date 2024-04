Erste Schätzungen: Topaz Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Topaz Energy präsentiert in der voraussichtlich am 29.04.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,059 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Topaz Energy noch 0,050 CAD je Aktie eingenommen.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 73,0 Millionen CAD gegenüber 78,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 6,64 Prozent.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,341 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,330 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 316,3 Millionen CAD, gegenüber 306,7 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at