Topaz Energy

WKN DE: A2QF3T / ISIN: CA89055A2039

02.11.2025 07:01:06

Ausblick: Topaz Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Topaz Energy präsentiert in der am 03.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,064 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,120 CAD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 19,77 Prozent auf 85,0 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 71,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,421 CAD, gegenüber 0,320 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 338,7 Millionen CAD im Vergleich zu 299,8 Millionen CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Topaz Energy Corp Registered Shs Unitary When Issued

Analysen zu Topaz Energy Corp Registered Shs Unitary When Issued

Aktien in diesem Artikel

Topaz Energy Corp Registered Shs Unitary When Issued

Börse aktuell

Börsen in Fernost ziehen an
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Montag nach oben.
