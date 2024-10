Erste Schätzungen: Topdanmark A-S verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Topdanmark A-S präsentiert in der voraussichtlich am 05.11.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2024 endete.

1 Analyst schätzt, dass Topdanmark A-S für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 4,20 DKK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,94 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,91 Prozent auf 2,87 Milliarden DKK. Im Vorjahresviertel hatte Topdanmark A-S noch 2,64 Milliarden DKK umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 14,21 DKK je Aktie, gegenüber 11,85 DKK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 11,45 Milliarden DKK. Im Vorjahr waren 10,63 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at