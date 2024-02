Erste Schätzungen: Transat AT gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Transat AT wird voraussichtlich am 14.03.2024 das Zahlenwerk zum am 31.01.2024 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -1,163 CAD. Dies würde einen Gewinn von 28,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Transat AT -1,620 CAD je Aktie vermeldete.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 20,39 Prozent auf 803,6 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 667,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,217 CAD, gegenüber -0,660 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 3,55 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,05 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at