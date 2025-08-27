Transat A.T Aktie

WKN DE: A143YU / ISIN: CA89351T4019

27.08.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Transat AT legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Transat AT präsentiert voraussichtlich am 11.09.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,281 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,24 Prozent auf 760,0 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 736,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -1,869 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -2,940 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,42 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,28 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

