Erste Schätzungen: Transat AT stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Transat AT präsentiert in der voraussichtlich am 06.06.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2024 endete.

5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,768 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 1,05 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,760 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,91 Prozent auf 938,9 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 870,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -2,773 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,660 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,29 Milliarden CAD, gegenüber 3,05 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at