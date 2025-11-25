Transcontinenta b Aktie
WKN: 264397 / ISIN: CA8935782034
|
25.11.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Transcontinental B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Transcontinental B gibt voraussichtlich am 10.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,878 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,570 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 742,8 Millionen CAD gegenüber 749,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,86 Prozent.
Der Ausblick von 7 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,65 CAD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,41 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 2,76 Milliarden CAD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 2,81 Milliarden CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Transcontinental Inc (B) Convmehr Nachrichten
|
06:21
|Erste Schätzungen: Transcontinental B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.09.25
|Ausblick: Transcontinental B legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
20.08.25
|Erste Schätzungen: Transcontinental B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.06.25
|Ausblick: Transcontinental B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Transcontinental Inc (B) Convmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Transcontinental Inc (B) Conv
|18,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen höher -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Montagshandel Zuschläge. Die US-Börsen schlossen höher. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.