Erste Schätzungen: Transcontinental B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Transcontinental B gibt voraussichtlich am 10.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,878 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,570 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 742,8 Millionen CAD gegenüber 749,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,86 Prozent.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,65 CAD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,41 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 2,76 Milliarden CAD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 2,81 Milliarden CAD in den Büchern standen.

