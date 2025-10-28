Erste Schätzungen: Trend Micro gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Trend Micro öffnet voraussichtlich am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,516 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 17,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,440 USD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 462,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 1,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Trend Micro einen Umsatz von 456,5 Millionen USD eingefahren.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,76 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,71 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,85 Milliarden USD, gegenüber 1,80 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at