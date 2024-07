Erste Schätzungen: Turkiye Garanti Bankasi AS (spons ADRs) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Turkiye Garanti Bankasi AS (spons ADRs) wird voraussichtlich am 30.07.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Turkiye Garanti Bankasi AS (spons ADRs) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,210 USD je Aktie gewesen.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 52,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,45 Milliarden USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,64 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,733 USD im Vergleich zu 0,860 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 7,22 Milliarden USD, gegenüber 14,02 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at