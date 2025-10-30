Twist Bioscience Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N7L2 / ISIN: US90184D1000
|
30.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Twist Bioscience legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Twist Bioscience öffnet voraussichtlich am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Twist Bioscience für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,409 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,590 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Twist Bioscience in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,76 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 97,2 Millionen USD im Vergleich zu 84,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -1,312 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -3,600 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 374,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 313,0 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Twist Bioscience Corporation Registered Shsmehr Nachrichten
|
30.10.25
|Erste Schätzungen: Twist Bioscience legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.08.25
|Ausblick: Twist Bioscience mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.07.25
|Erste Schätzungen: Twist Bioscience informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.05.25
|Ausblick: Twist Bioscience gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Twist Bioscience Corporation Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Twist Bioscience Corporation Registered Shs
|27,62
|0,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.