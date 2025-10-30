Erste Schätzungen: Twist Bioscience legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Twist Bioscience öffnet voraussichtlich am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Twist Bioscience für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,409 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,590 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Twist Bioscience in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,76 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 97,2 Millionen USD im Vergleich zu 84,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -1,312 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -3,600 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 374,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 313,0 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at