Erste Schätzungen: Universal Health Services gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Universal Health Services öffnet voraussichtlich am 27.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 4,72 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Universal Health Services 3,80 USD je Aktie eingenommen.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,33 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 9,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,96 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 20,50 USD, gegenüber 16,82 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 17 Analysten durchschnittlich 17,19 Milliarden USD im Vergleich zu 15,83 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at