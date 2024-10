Erste Schätzungen: US Foods legt Quartalsergebnis vor

US Foods öffnet voraussichtlich am 07.11.2024 die Bücher zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,830 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte US Foods 0,380 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,74 Prozent auf 9,72 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte US Foods noch 9,11 Milliarden USD umgesetzt.

15 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,08 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,09 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 37,84 Milliarden USD, gegenüber 35,60 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at