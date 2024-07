Erste Schätzungen: Virtu Financial A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Virtu Financial A stellt voraussichtlich am 18.07.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal vor.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Virtu Financial A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,577 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,160 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 35,26 Prozent auf 321,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Virtu Financial A noch 496,5 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,44 USD aus. Im Vorjahr waren 1,42 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 1,32 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at