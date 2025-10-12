Waste Management Aktie

WKN: 893579 / ISIN: US94106L1098

12.10.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Waste Management gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Waste Management gibt voraussichtlich am 27.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,03 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Waste Management in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,05 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 6,51 Milliarden USD im Vergleich zu 5,61 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,57 USD, gegenüber 6,81 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 25,37 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 22,06 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at


