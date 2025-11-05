Webull Corporation Registered Shs Aktie

05.11.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Webull vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Webull stellt voraussichtlich am 20.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,017 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Webull 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 132,2 Millionen USD für Webull, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,113 USD je Aktie, gegenüber -3,730 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 520,2 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 390,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

