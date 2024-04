Erste Schätzungen: Wheels Up Experience präsentiert Quartalsergebnisse

Wheels Up Experience wird voraussichtlich am 09.05.2024 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass Wheels Up Experience für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,470 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,686 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Wheels Up Experience mit einem Umsatz von insgesamt 401,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 351,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,02 Prozent gesteigert.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -6,000 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -3,690 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,57 Milliarden USD, gegenüber 1,25 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at