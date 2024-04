Erste Schätzungen: Whitehorse Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Whitehorse Financial wird voraussichtlich am 08.05.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2024 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen, dass Whitehorse Financial für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,461 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,461 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 24,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 26,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,81 USD, gegenüber 0,880 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 98,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 103,3 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at