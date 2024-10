Erste Schätzungen: Wolverine World Wide legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Wolverine World Wide wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 07.11.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2024 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,213 USD je Aktie gegenüber 0,110 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

9 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 421,0 Millionen USD gegenüber 527,7 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 20,23 Prozent.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,839 USD je Aktie, gegenüber -0,510 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 1,73 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

