Worthington Steel Aktie
WKN DE: A3EYZG / ISIN: US9821041012
|
02.12.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Worthington Steel stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Worthington Steel stellt voraussichtlich am 17.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,465 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Worthington Steel noch 0,250 USD je Aktie eingenommen.
Worthington Steel soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 797,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 739,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,66 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,19 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,38 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,09 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Worthington Steel Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
06:21
|Erste Schätzungen: Worthington Steel stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
23.09.25
|Ausblick: Worthington Steel gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
24.06.25
|Ausblick: Worthington Steel vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
11.06.25
|Erste Schätzungen: Worthington Steel mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Worthington Steel Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Worthington Steel Inc Registered Shs
|29,20
|-0,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- US-Börsen gehen schwächer aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. Die US-Börsen gaben nach. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.