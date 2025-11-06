Erste Schätzungen: Xintela AB informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Xintela AB öffnet voraussichtlich am 21.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst schätzt, dass Xintela AB im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,020 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,010 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 100 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 0,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Verlust von -0,050 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,070 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 10,5 Millionen SEK, gegenüber 4,2 Millionen SEK im Vorjahr.

