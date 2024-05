Erste Schätzungen: Xtract One Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Xtract One Technologies wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 06.06.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.04.2024 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,020 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Xtract One Technologies ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,020 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 286,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 3,4 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,9 Millionen CAD umgesetzt.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,060 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,090 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 13,0 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 4,1 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at