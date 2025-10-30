Yokohama Rubber Aktie
WKN: 858091 / ISIN: JP3955800002
|
30.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Yokohama Rubber veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Yokohama Rubber wird voraussichtlich am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 189,83 JPY gegenüber 88,93 JPY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 14,99 Prozent auf 296,25 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Yokohama Rubber noch 257,62 Milliarden JPY umgesetzt.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 573,62 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 467,81 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 1.228,18 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 1.094,75 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
