Erste Schätzungen: Zai Lab mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Zai Lab präsentiert in der voraussichtlich am 06.08.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,560 HKD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,980 HKD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 34,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 728,2 Millionen HKD gegenüber 539,8 Millionen HKD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,234 HKD, gegenüber -2,710 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 3,06 Milliarden HKD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,09 Milliarden HKD generiert wurden.

