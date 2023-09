Erstnotierung ab 25. September in die USA: CRH-Aktien bald nicht mehr in Dublin gelistet

CRH verlegt seine Erstnotierung ab dem 25. September in die USA und wird zum gleichen Zeitpunkt seine Aktien von der Börse Euronext Dublin nehmen.

Der irische Baustofflieferant, der im Juni die Zustimmung seiner Aktionäre für den Übergang zu einer US-Hauptnotierung erhalten hat, wird die Notierung an der Londoner Börse jedoch beibehalten. CRH notierte 1973 erstmals an der Euronext Dublin, gefolgt von einer Notierung in London im Jahr 2005.

Der Großteil des Geschäfts von CRH findet in Nordamerika statt, wo etwa 75 Prozent des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erzielt werden. "Die USA dürften aufgrund des anhaltenden Wirtschaftswachstums, der wachsenden Bevölkerung und des erheblichen Baubedarfs ein wichtiger Motor für das künftige Wachstum von CRH sein", erklärte CRH im Juni.

An der EURONEXT Dublin zeigt sich die CRH-Aktie zeitweise 0,56 Prozent höher bei 49,86 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)