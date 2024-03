ESC-Stars äußern sich zum Gazakrieg

GENF (dpa-AFX) - Einige der Endrunden-Stars des European Song Contests (ESC) haben sich auf Instagram zum Gazakrieg geäußert. Sie wollten ihre Solidarität mit Menschen im Gazastreifen und in Israel zum Ausdruck bringen, schreiben Nemo aus der Schweiz und andere, etwa die Stars aus Irland, Norwegen oder Litauen. "Uns ist es wichtig, uns mit den Unterdrückten zu solidarisieren und unseren innigen Wunsch nach Frieden, einem sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand und der sicheren Rückkehr aller Geiseln zu übermitteln", heißt es darin.

"Wir sind entschieden gegen alle Formen von Hass, einschließlich Antisemitismus und Islamophobie. Wir glauben fest an die verbindende Kraft von Musik, die es Menschen ermöglicht, Differenzen zu überwinden und gehaltvolle Unterhaltungen und Verbindungen zu fördern."

Das Finale des ESC findet am 11. Mai in Malmö in Schweden statt. Der Beitrag aus Israel hatte für einigen Wirbel gesorgt. Der ESC-Veranstalter, die europäische Rundfunkunion (EBU), hielt den eingereichten Text für zu politisch. Sie sah darin Hinweise auf die von palästinensischen Terroristen am 7. Oktober in Israel verübten Massaker. Das Lied der israelischen Sängerin Eden Golan wurde daraufhin überarbeitet und zugelassen.

