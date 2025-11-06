|
Escorts präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Escorts hat am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurden 28,92 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Escorts 29,48 INR je Aktie eingenommen.
Escorts hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27,92 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 24,88 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 29,45 INR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 27,22 Milliarden INR in den Büchern stehen werden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
