ESR Aktie
WKN: 922722 / ISIN: FR0000072969
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19.04.2026 11:17:44
ESR Reit’s FY2026 DPU will drop if divestment proceeds are not redeployed: manager
Geopolitical tensions ‘have contributed to volatility in energy prices and inflation expectations’, it notesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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