ESS Tech Aktie
WKN DE: A3C5AN / ISIN: US26916J1060
|
10.10.2025 19:14:17
ESS Tech Stock Soars 150%
(RTTNews) - ESS Tech, Inc. (GWH) shares skyrocketed 150.00 percent, climbing $2.58 to $4.30 on Friday, likely in reaction to yesterday's announcement of a collaboration with Salt River Project, a major public power utility in Arizona.
Shares of ESS Tech are currently trading at $3.97, up sharply from the previous close of $1.72 on the New York Stock Exchange. The stock opened at $3.63 and has traded between $3.04 and $4.56 so far today, with trading volume soaring to 203.25 million shares, far exceeding the average of 472,587.
Over the past 52 weeks, ESS Tech shares have ranged between $0.76 and $10.12.
