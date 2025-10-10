ESS Tech Aktie

WKN DE: A3C5AN / ISIN: US26916J1060

10.10.2025 19:14:17

ESS Tech Stock Soars 150%

(RTTNews) - ESS Tech, Inc. (GWH) shares skyrocketed 150.00 percent, climbing $2.58 to $4.30 on Friday, likely in reaction to yesterday's announcement of a collaboration with Salt River Project, a major public power utility in Arizona.

Shares of ESS Tech are currently trading at $3.97, up sharply from the previous close of $1.72 on the New York Stock Exchange. The stock opened at $3.63 and has traded between $3.04 and $4.56 so far today, with trading volume soaring to 203.25 million shares, far exceeding the average of 472,587.

Over the past 52 weeks, ESS Tech shares have ranged between $0.76 and $10.12.

Börse aktuell - Live Ticker

Trumps China-Aussagen im Fokus: ATX und DAX gehen mit starken Verlusten ins Wochenende -- Börsen in Fernost schließen leichter
Während sich der heimische Leitindex schwächer zeigte, bewegte sich auch der DAX am Freitag abwärts. Die US-Börsen notieren zum Wochenschluss im Minus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zum Wochenschluss unterdessen nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

