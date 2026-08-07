Essential Utilities legte Quartalsergebnis vor

Essential Utilities hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Essential Utilities hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,380 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Essential Utilities 530,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 514,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at