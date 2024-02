Estée Lauder-Aktie gewinnt zweistellig: Umsatz und Gewinn schlagen Erwartungen - Gewinnprognose gesenkt

Estée Lauder veröffentlichte an diesem Montag seine Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024, das am 31. Dezember 2023 endete.

• Estée Lauder mit Umsatz- und Gewinnrückgang• Gewinnprognose gesenkt• Zahlen dennoch über den Erwartungen

Estée Lauder macht weniger Umsatz und Gewinn

Für das zweite Geschäftsjahresquartal 2024 vermeldete Estée Lauder heute einen Nettoumsatz von 4,28 Milliarden US-Dollar. Das bedeutet einen Rückgang um 7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, als das Unternehmen noch 4,62 Milliarden US-Dollar umgesetzt hatte. Dennoch liegt das Unternehmen damit über den durchschnittlichen Schätzungen der Analysten, die sich laut Investing.com auf 4,19 Milliarden US-Dollar belaufen hatten. Der organische Nettoumsatz ging derweil um 8 Prozent zurück.

Das Unternehmen vermeldete zum Wochenstart einen Nettogewinn von 313 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Nettogewinn von 394 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Das EPS lag bei 0,88 US-Dollar und damit laut Investing.com 0,34 US-Dollar über der Analystenschätzung von 0,54 US-Dollar.

Gewinnprognose gesenkt - Restrukturierungsprogramm angekündigt

Estée Lauder reduzierte derweil seine Jahres-Gewinnprognose. Für das Gesamtjahr 2024 erwartet das Unternehmen nun einen bereinigten Gewinn pro Aktie in der Spanne von 2,08 bis 2,23 US-Dollar, gegenüber der vorherigen Prognose von 2,17 bis 2,42 US-Dollar. Der Analystenkonsens liegt laut Investing.com bei 2,33 US-Dollar.

Gleichzeitig kündigte das Unternehmen ein Restrukturierungsprogramm zur Kostenreduzierung an, das auch Stellenstreichungen von 3 bis 5 Prozent der Belegschaft vorsieht. Das Unternehmen rechnet mit Restrukturierungs- und anderen Kosten in Höhe von 500 bis 700 Millionen US-Dollar vor Steuern. Estée Lauder erwartet, dass das Programm jährliche Bruttoeinsparungen in Höhe von 350 bis 500 Millionen Dollar vor Steuern erbringen wird. Ein Teil dieser Einsparungen soll in kundenorientierte Bereiche fließen, um eine nachhaltige und profitable Expansion zu fördern. Das Unternehmen erwartet, dass die Maßnahmen des Plans zu einer Steigerung des Betriebsergebnisses um 1,1 bis 1,4 Milliarden US-Dollar, inklusive der Nettovorteile aus den Umstrukturierungsmaßnahmen, beitragen werden.

CEO zuversichtlich

Fabrizio Freda, Präsident und Chief Executive Officer, sagte: "Für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024 haben wir unsere organische Umsatzprognose erfüllt und die Rentabilitätserwartungen übertroffen. The Ordinary und La Mer im Bereich Hautpflege, Clinique im Bereich Make-up sowie Le Labo und Jo Malone London im Bereich Duft traten stark auf. Viele entwickelte und aufstrebende Märkte auf der ganzen Welt wuchsen weiterhin organisch und im Einzelhandel. Während der Reiseeinzelhandel auf dem chinesischen Festland und in Asien zurückging, lagen unsere Einzelhandelsumsätze tendenziell über den organischen Umsätzen und diese Unternehmen sind bereit, in der zweiten Jahreshälfte zu einem organischen Umsatzwachstum zurückzukehren."

Der Estée Lauder-CEO betonte zudem, dass das Unternehmen im ersten Halbjahr "bei mehreren strategischen Prioritäten Fortschritte gemacht" habe. Dazu würden unter anderem die "Reduzierung der Lagerbestände im asiatischen Reiseeinzelhandel, Verbesserung des Betriebskapitals, Realisierung höherer Nettopreisniveaus und diszipliniertes Kostenmanagement" gehören. Das Unternehmen befinde sich laut Freda "an einem Wendepunkt". In der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 sei das Unternehmen in der Lage, zu einem starken organischen Umsatzwachstum zurückzukehren und die Profitabilität aus dem ersten Halbjahr auszubauen. Zum Gewinnwiederherstellungsplan erklärte der Estée Lauder-CEO: "Wir sind davon überzeugt, dass dieser nun umfassendere Plan das Unternehmen besser in die Lage versetzen wird, eine stärkere und nachhaltigere Rentabilität wiederherzustellen und gleichzeitig die Beschleunigung des Umsatzwachstums sowie die Steigerung der Agilität und Markteinführungsgeschwindigkeit unterstützt."

So reagiert die Estée Lauder-Aktie

Die Anleger zeigen sich zufrieden mit den Zahlen und dem Ausblick des Unternehmens: Die Estée Lauder-Aktie, die in diesem Jahr an der NYSE bisher 8,29 Prozent an Wert verloren hat, notiert am Montag zeitweise 16,64 Prozent im Plus bei 156,33 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net