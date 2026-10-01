Sever Aktie
WKN DE: A0M151 / ISIN: BG1100034989
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01.10.2026 21:59:27
Ethiopia and Eritrea sever ties amid Tigray fighting
Ethiopia said it was expelling Eritrean diplomats in response to Eritrea's "direct and indirect acts of hostility." Eritrea said it had "no choice but to reciprocate in kind."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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