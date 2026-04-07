Ethos Aktie
WKN DE: A3E2KX / ISIN: INE04TZ01018
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07.04.2026 09:45:13
Ethos lehnt die Boni-Anträge ab
Im vergangenen Jahr erhielten die CEOs von UBS, EFG International und Julius Bär variable Vergütungen, die bis zum 4,8-Fachen ihres Grundgehalts reichten. Damit überschritten sie deutlich die von der Ethos-Stiftung empfohlenen Obergrenzen. Entsprechend lehnt der Stimmrechtsberater die Boni-Anträge der Banken ab. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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Nachrichten zu Ethos Limited Registered Shs
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07.11.25
|Ausblick: Ethos zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Ethos Limited Registered Shs
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