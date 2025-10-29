Etsy Aktie
WKN DE: A14P98 / ISIN: US29786A1060
|
29.10.2025 12:06:52
Etsy Inc Q3 Profit Climbs, Beats Estimates
(RTTNews) - Etsy Inc (ETSY) released earnings for its third quarter that Increased, from last year and beat the Street estimates.
The company's earnings came in at $75.50 million, or $0.63 per share. This compares with $57.36 million, or $0.45 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $0.52 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 2.4% to $678.02 million from $662.41 million last year.
Etsy Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $75.50 Mln. vs. $57.36 Mln. last year. -EPS: $0.63 vs. $0.45 last year. -Revenue: $678.02 Mln vs. $662.41 Mln last year.
