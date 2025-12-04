CROPS Aktie
WKN DE: A1T92V / ISIN: JP3273100002
|
04.12.2025 05:35:14
EU agrees to weaken rules around gene-edited crops
EU to allow food altered using genetic engineering techniques to be sold without special labeling under a new framework.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
