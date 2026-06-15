|
15.06.2026 19:36:38
EU beginnt Beitrittsverhandlungen mit Ukraine
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die EU hat die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine begonnen. Vertreter beider Seiten starteten am Abend in Luxemburg offiziell die Gespräche zum ersten Themenblock, wie ein Sprecher des Rates der Mitgliedstaaten der Deutschen Presse-Agentur sagte./aha/DP/stw
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEinigung im Iran-Krieg: ATX und DAX schließen deutlich fester -- Wall Street stärker -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich im Montagshandel sehr freundlich. An der Wall Street werden Gewinne beobachtet. Die asiatischen Börsen legten zum Wochenstart zu.