EU-Einigung auf schwächeres Waldschutzgesetz

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU wird ein zentrales Waldschutzgesetz abschwächen und erneut verschieben. Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten einigten sich damit auf eine erneute Korrektur des eigentlich schon 2023 beschlossenen Vorhabens, wie beide Seiten mitteilten./mjm/DP/mis

