EU-Institutionen wollen europäische Raumfahrtunternehmen stärken

BRÜSSEL (dpa-AFX) - In europäische Raumfahrtunternehmen sollen nach den Plänen mehrerer EU-Institutionen mehr Geld fließen. Dafür haben die Europäische Kommission, die Europäische Investitionsbank und die Europäische Weltraumorganisation Esa am Mittwoch auf einer Weltraumkonferenz in Brüssel eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. "Die heutige Vereinbarung ist ein Meilenstein in der europäischen Raumfahrtkooperation", sagte der Generaldirektor der Esa, Josef Aschbacher. Die Zusammenarbeit zwischen den drei Institutionen zielt darauf ab, die Kooperation und Koordination zu fördern - auch mit Blick auf Start-ups und andere Unternehmen.

