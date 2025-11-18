|
18.11.2025 16:11:38
EU-Kommission erlaubt Milliarden für Leag-Kohleausstieg
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Bundesregierung darf den Energiekonzern Leag für dessen Kohleausstieg mit einer Milliardensumme entschädigen. Die EU-Kommission sieht in der Förderung in Höhe von bis zu 1,75 Milliarden Euro keinen Verstoß gegen EU-Beihilferegeln, wie die Behörde in Brüssel mitteilte./mjm/DP/jha
