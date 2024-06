EU sichert sich Millionen Dosen Vogelgrippe-Impfstoff

Von Enes Morina

BRÜSSEL (Dow Jones)--Die Europäische Union hat beim britischen Hersteller CSL mehr als 40 Millionen Dosen Impfstoff gegen die Vogelgrippe bestellt. Die Regierungen verstärken damit ihre Anstrengungen, um die mögliche Ausbreitung des Virus auf Menschen zu verhindern.

Der Vierjahresvertrag folgt auf die rasche Ausbreitung der Vogelgrippe auf Milchviehbetriebe in den USA, nachdem das Virus in den letzten zwei Jahren nicht nur Millionen von Vögeln infiziert hatte, sondern nun auch Milchvieh erkrankte. Das führte zu Befürchtungen über eine weitere Ausbreitung der Krankheit. Vergangene Woche teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit, dass ein Mann in Mexiko, der zwei Monate zuvor gestorben war, mit einem Vogelgrippestamm infiziert worden war, der noch nie zuvor bei Menschen aufgetreten war.

Der Vertrag zwischen der EU und CSL sieht den Angaben zufolge die Lieferung von 665.000 Dosen für 15 Mitgliedstaaten vor, wobei bei Bedarf die Option auf weitere 40 Millionen Dosen besteht.

Nach Angaben der Europäischen Kommission ist der Impfstoff für die Personen bestimmt, die am meisten gefährdet sind, sich mit dem Virus anzustecken. Dazu gehören unter anderem Beschäftigte in Geflügelfarmen und Tierärzte.

