Packages Aktie

Packages für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: PK0010001011

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01.07.2026 08:19:20

EU slaps €3 duty on low-value imported packages

The EU has moved to curb what it sees as unfair competition from mostly Chinese online retailers by imposing its levy. It follows a similar move from the US.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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