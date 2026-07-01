Packages Aktie
ISIN: PK0010001011
|
01.07.2026 08:19:20
EU slaps €3 duty on low-value imported packages
The EU has moved to curb what it sees as unfair competition from mostly Chinese online retailers by imposing its levy. It follows a similar move from the US.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!