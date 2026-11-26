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26.11.2026 22:27:38
EU-Sondergipfel zum Haushalt wird vorzeitig abgebrochen
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Brüsseler Sondergipfel zum nächsten langfristigen Gemeinschaftshaushalt der EU wird vorzeitig abgebrochen. "Wir wissen, dass wir heute Abend nicht zu einem Ergebnis kommen", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz am Abend in einer Pressekonferenz. Man habe sich darauf verständigt, dass man das Treffen am Freitagvormittag nicht fortsetzen werde./aha/DP/mis
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